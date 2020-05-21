Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 21 мая
Более пяти миллионов человек уже заболели коронавирусом в мире, из них порядка 19,7 тысяч - в Украине. О последних событиях и новостях, связанных с пандемией COVID-19, читайте ниже.
Коронавирус в мире - статистика
По последней информации, сегодня была преодолена отметка в 5 000 000 человек, у которых официально подтвержден коронавирус.
За минувшие сутки в мире коронавирусную инфекцию обнаружили у почти 100 тысяч человек. Общее число жертв за все время пандемии превышает 328 тысяч, а выздоровели 1,8 миллиона пациентов.
Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 93 439 человек, Великобритании – 35 786, Италии – 32 330, Франции – 28 135 и в Испании – 27 888, Бразилии - 18 859.
Коронавирус в Украине - последние данные
За сутки 20 мая в стране зафиксировали 476 новых случаев COVID-19. Таким образом их общее число в Украине сейчас составляет 19 706. Жертвами заболевания стали 579 украинцев, а выздоровели уже 6227 человек.
Больше всего подтвержденных случаев инфицирования, как и ранее, зафиксировано в Черновицкой области и Киеве.
Смягчение карантина
По информации украинского Минздрава, на сегодня не все регионы отвечают условиям для перехода на второй этап смягчения карантина. Под эти параметры не попадают регионы-лидеры по числу больных - Киев и Буковина. Полностью готовы к новому этапу ослабления ограничений, по данным ведомства, всего 13 областей.
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