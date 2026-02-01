Как получить компенсацию в случае травмы на скользком тротуаре: объясняет адвокат

Речь идет не только о материальном, но и о моральном ущербе.

Украинцы могут получить компенсацию за полученные травмы или повреждение имущества в результате ненадлежащей работы коммунальных служб - скользких тротуаров и падающих с крыш сосулек. Об этом адвокат Богдан Кушнир рассказал в эфире телеканала "Киев24".

"Каждый человек, если он получил травму из-за чьей-то халатности, имеет право на компенсацию, и не только материального, но и морального ущерба. Для этого нужно зафиксировать место падения. То есть, где вы получили травму", - отметил Кушнир.

То же самое касается транспортного средства.

"Если ваше транспортное средство понесло какие-то повреждения из-за того, что упали сосульки или снег, или еще что-то произошло - вы также имеете право на получение компенсации", - подчеркнул адвокат.

Нужно фиксировать место падения и сразу вызывать скорую помощь в случае критических травм. Также нужно заснять на телефон, где произошло это событие, чтобы зафиксировать все обстоятельства.

Следующие шаги - врачи устанавливают степень травмирования. После этого появляется возможность обращаться в суд. Нужно написать заявление и указать претензию к конкретным ответственным лицам.

По его словам, далее суд будет рассматривать дело в рамках гражданского судопроизводства и принимать определенное решение.

Желательно собрать все документы, подтверждающие лечение человека.

"Если вы потеряли трудоспособность, так же нужно (документы), что вы были на больничном определенный промежуток времени и вам нужно восстановление", - добавил адвокат.

Сложная погода в Украине

Как сообщал УНИАН, в январе Киев из-за значительных осложнений погоды и существенного похолодания превратился в территорию сплошного обледенения.

Падение на скользком тротуаре, лестнице подъезда или возле магазина может закончиться не только ушибом, но и длительным лечением и потерей трудоспособности. Для травмированных в некоторых случаях предусмотрена компенсация за травму на гололеде.

