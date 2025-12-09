После срыва конвоирования в Подольский райсуд 8 декабря из-за "технических неисправностей" автомобиля конвоя, Игорь Коломойский обнародовал полный график своих судебных заседаний на декабрь 2025 года.
Как отмечает его защитник Александр Лысак, бизнесмен планирует присутствовать на всех слушаниях и приглашает общественность и журналистов приходить в качестве свободных слушателей.
График судебных заседаний с участием
9 декабря - Шевченковский районный суд Киева
13:15, ул. Дегтяревская, 31А
Подготовительное заседание в уголовном производстве по якобы подстрекательству к покушению на нападение в 2003 году.
Коллегия судей: Хардина О.П. (докладчик), Литвин А.А., Мелешак А.В.
10 декабря - Киевский апелляционный суд
15:50, ул. Соломенская, 2А
Рассмотрение апелляции на постановление Печерского райсуда о продлении содержания под стражей до 14 декабря.
Коллегия: Фрич Т.В. (докладчик), Юрдыга А.С., Мельник В.В.
11 декабря - Подольский районный суд Киева
15:00, ул. Хорива, 21
Подготовительное заседание по якобы нанесению ущерба ПАО КБ "Приватбанк" и ПАО "Укрнафта".
Судья: Казмиренко Л.В.
17 декабря - Киевский апелляционный суд
15:30, ул. Соломенская, 2А
Рассмотрение апелляции на решение о продлении содержания под стражей до 18 октября 2025 года.
Коллегия: Тютюн Т.М. (докладчик), Шроль В.Р., Мосендз И.А.
19 декабря - Шевченковский районный суд Киева
13:30, ул. Дегтяревская, 31А
Рассмотрение жалобы Коломойского на якобы бездействие детектива БЭБ в производстве по "национализации" "Укрнафты", "Укртатнафты" и "Укрнефтебурения".
Следственный судья: Бугиль В.В.
22 декабря - Киевский апелляционный суд
12:45, ул. Соломенская, 2А
Рассмотрение заявления о пересмотре постановления о содержании под стражей по вновь открывшимся обстоятельствам.
Коллегия: Мельник В.В. (докладчик), Юрдыга А.С., Фрич Т.В.
14:30, ул. Соломенская, 2А
Рассмотрение ходатайства о направлении уголовного производства по событиям 2003 года из Шевченковского райсуда в Святошинский райсуд.
Коллегия: Игнатюк А.В. (докладчик), Рудниченко А.Н., Свинцицкая О.П.
23 декабря - Высший антикоррупционный суд
13:00, ул. Крещатик, 42А
Рассмотрение ходатайства обвинения о сроках ознакомления с материалами расследования по делу о якобы нанесении ущерба "Приватбанку".
Следственный судья: Воронько В.Д.
25 декабря - Высший антикоррупционный суд
12:00, ул. Крещатик, 42А
Аналогичное ходатайство стороны обвинения о сроках ознакомления с материалами.
Следственный судья: Воронько В.Д.
Коломойский заявляет о готовности к диалогу
В заявлении говорится, что Игорь Коломойский "надеется на обеспечение его конвоирования" ко всем назначенным заседаниям и по возможности будет готов отвечать на вопросы граждан и журналистов.