Коломойский "надеется на обеспечение его конвоирования" ко всем назначенным заседаниям и по возможности будет готов отвечать на вопросы граждан и журналистов.

После срыва конвоирования в Подольский райсуд 8 декабря из-за "технических неисправностей" автомобиля конвоя, Игорь Коломойский обнародовал полный график своих судебных заседаний на декабрь 2025 года.

Как отмечает его защитник Александр Лысак, бизнесмен планирует присутствовать на всех слушаниях и приглашает общественность и журналистов приходить в качестве свободных слушателей.

График судебных заседаний с участием

9 декабря - Шевченковский районный суд Киева

13:15, ул. Дегтяревская, 31А

Подготовительное заседание в уголовном производстве по якобы подстрекательству к покушению на нападение в 2003 году.

Коллегия судей: Хардина О.П. (докладчик), Литвин А.А., Мелешак А.В.

10 декабря - Киевский апелляционный суд

15:50, ул. Соломенская, 2А

Рассмотрение апелляции на постановление Печерского райсуда о продлении содержания под стражей до 14 декабря.

Коллегия: Фрич Т.В. (докладчик), Юрдыга А.С., Мельник В.В.

11 декабря - Подольский районный суд Киева

15:00, ул. Хорива, 21

Подготовительное заседание по якобы нанесению ущерба ПАО КБ "Приватбанк" и ПАО "Укрнафта".

Судья: Казмиренко Л.В.

17 декабря - Киевский апелляционный суд

15:30, ул. Соломенская, 2А

Рассмотрение апелляции на решение о продлении содержания под стражей до 18 октября 2025 года.

Коллегия: Тютюн Т.М. (докладчик), Шроль В.Р., Мосендз И.А.

19 декабря - Шевченковский районный суд Киева

13:30, ул. Дегтяревская, 31А

Рассмотрение жалобы Коломойского на якобы бездействие детектива БЭБ в производстве по "национализации" "Укрнафты", "Укртатнафты" и "Укрнефтебурения".

Следственный судья: Бугиль В.В.

22 декабря - Киевский апелляционный суд

12:45, ул. Соломенская, 2А

Рассмотрение заявления о пересмотре постановления о содержании под стражей по вновь открывшимся обстоятельствам.

Коллегия: Мельник В.В. (докладчик), Юрдыга А.С., Фрич Т.В.

14:30, ул. Соломенская, 2А

Рассмотрение ходатайства о направлении уголовного производства по событиям 2003 года из Шевченковского райсуда в Святошинский райсуд.

Коллегия: Игнатюк А.В. (докладчик), Рудниченко А.Н., Свинцицкая О.П.

23 декабря - Высший антикоррупционный суд

13:00, ул. Крещатик, 42А

Рассмотрение ходатайства обвинения о сроках ознакомления с материалами расследования по делу о якобы нанесении ущерба "Приватбанку".

Следственный судья: Воронько В.Д.

25 декабря - Высший антикоррупционный суд

12:00, ул. Крещатик, 42А

Аналогичное ходатайство стороны обвинения о сроках ознакомления с материалами.

Следственный судья: Воронько В.Д.

Коломойский заявляет о готовности к диалогу

