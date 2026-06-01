Здесь когда-то была дача Януковича: как изменился популярный курорт на Азовском море в оккупации

Под российской оккупацией популярный курорт Азовского моря – поселок Урзуф – превращается в руины. Пророссийские паблики выложили свежее видео.

Поселок был захвачен россиянами почти в самом начале полномасштабного вторжения в Украину – весной 2022 года. Туристы, которых раньше здесь были тысячи, сейчас не приезжают, а местные не часто ходят на пляжи.

Как можно увидеть на видео, даже в хорошую погоду на пляже не так уж много людей. Заметно, что за территорией пляжа не ухаживали долгое время.

Однако, как отмечает "Телеграф", это не мешает местным жителям пытаться продать отдыхающим "роскошный отдых". В частности, одна из местных баз отдыха установила стоимость суточной аренды жилья от 2500 рублей, что составляет более 1800 грн. При этом жилье расположено не на береговой линии, а в 10-15 минутах ходьбы от моря.

Издание отмечает, что до полномасштабного вторжения России в Украину поселок Урзуф, расположенный в Донецкой области, был известным климатическим курортом, привлекавшим песчаными пляжами и семейным отдыхом.

На территории Урзуфа находилась личная дача беглого президента Виктора Януковича. В мае 2014 года ее заняли российские наемники "ДНР" и превратили в свою базу, но 26 мая бойцы добровольческого батальона "Азов" ликвидировали их. После этого она стала их базой.

Ранее УНИАН сообщал, что до полномасштабной войны с приходом весны Кирилловка начинала готовиться к туристическому сезону, но под российской оккупацией большинство баз отдыха, пансионатов и отелей не работает. В то же время объекты курорта россияне используют для размещения своей армии. Указывается, что до начала полномасштабного российского вторжения в Кирилловке работал дельфинарий, сотни баз отдыха, аквапарк и большой парк аттракционов.

Также мы писали, что жители оккупированной Макеевки жалуются на проблемы с канализацией. Из-за частых прорывов труб затоплены подвалы, а на улицах – не только болото из грязи, но и фекалий. По этой же причине на улице стоит зловоние. Также в городе есть проблемы с вывозом мусора. В некоторых многоэтажках нет уборщиков уже 2-3 года. Кроме того, коммунальные службы довольно редко вывозят мусор из контейнеров.

