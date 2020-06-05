В Минздраве предлагают не открывать этим летом детские оздоровительные лагеря

Ляшко рассказал, в чем заключается опасность для детей в таких заведениях.

Детские оздоровительные заведения в Украине этим летом открывать не следует.

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире канала "112 Украина".

По его словам, кроме капельных инфекций, существует большое количество кишечных.

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"Это сейчас главная дискуссия, позволит ли санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения или не позволит. Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя, поскольку во время оздоровления у нас происходит около 80 вспышек кишечных инфекций. В это время детей забирают с оздоровления, завозят в инфекционные стационары, в инфекционных стационарах сейчас есть больные коронавирусом. Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусом. Поэтому есть предложение воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации", - заявил Ляшко.

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По его словам, после карантина социальная дистанция и мытье рук должны стать правилом жизни.

"Этот год мы должны научиться жить так, как это было при карантине. То есть социальная дистанция, мытье рук, чистые руки должны стать нашим правилом жизни", - пояснил Ляшко.

Относительно того, как в дальнейшем может вводиться карантин - это будет делаться в случае роста заболеваемости.

Ранее Ляшко допускал, что детские лагеря в Украине могут начать открывать с 10 июня.

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