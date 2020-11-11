Ляшко посоветовал отбирать лицензию у перевозчиков, которые игнорируют карантинные ограничения.

Главный санврач страны Виктор Ляшко разъяснил, предусматривает ли введение карантина "выходного дня" остановку общественного транспорта.

Об этом он сообщил в эфире Украинского радио, цитирует Суспільне.

«Сейчас мы смотрим на то, что происходит в европейских странах, и транспорт будет продолжать работать. В условиях карантина выходного дня такой вопрос не рассматривается", - сказал он.

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Однако он отметил, что окончательно работу маршруток и автобусов должны определять местные власти.

Чиновники, по словам Ляшко, могли бы пересмотреть график маршрутов и перебросить дополнительный транспорт на наиболее заполненные пассажирами направления в час пик.

Ляшко посоветовал отбирать лицензию у перевозчиков, игнорирующих карантинные ограничения и перегружающих салоны маршруток и автобусов пассажирами.

Карантин выходного дня: что известно

9 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время правительство примет решение о применении жестких карантинных мер в выходные дни.

Так, Минздрав предлагает установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

Также предполагается рекомендовать субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания лиц старше 60 лет.

Кроме того, Минздрав предлагает в «красных зонах» эпидопасности разрешить работать магазинам, но с 7:00 до 20:00, при этом чтобы количество посетителей было 1 на 20 квадратных метров.

Карантин выходного дня может быть введен в Украине с 14 ноября.

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Автор: Яна Ставская