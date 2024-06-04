За старую гривню дают десятки тысяч: как выглядит сокровище в вашем кармане (фото)

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Не секрет, что некоторые украинские монеты могут озолотить своего владельца. Коллекционеры готовы тысячи гривень за редкие монеты.

Специалисты ресурса "Монеты-ягодки" отметили, что 1 гривня 1992 года разновидности 1.1ААг может принести своему владельцу от 10 000 до 20 000 гривень. Ее особенность в том, что у нее гладкий гурт.

Кроме того, 1 гривню 1995 года разновидности 1БАг можно продать за 7 000 - 9 000 гривень. У них также гладкий гурт.

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За 1 гривню 2001 года разновидности 1АДг можно получить до 5 тысяч гривень. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – рассказали эксперты.

Какие монеты стоят дорого в Украине - последние новости

10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк оценивается коллекционерами в сумму от 10 до 18 тысяч гривень.

Кроме того, 5 копеек 1992 года принесли своем хозяину более 8 тысяч гривень.

Кроме того, 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно продать от 4 000 до 11 000 гривень. Также примерно за 1,5 тысячи гривень можно продать 50 копеек 2001 года.

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