Определенные продукты могут принести пользу здоровью нашего сердца, другие могут поставить его под угрозу.

По мнению кардиологов и других экспертов в области здравоохранения, питательный состав определенных продуктов может поддерживать различные аспекты здоровья нашего сердца. Об этом говорится в материале Health Digest.

В качестве примера авторы статьи приводят фрукты и овощи. Так, питательные вещества, содержащиеся во многих из этих продуктов, обладают защитными свойствами против сердечных заболеваний. При этом рыба, богатая Омега-3 жирными кислотами, может помочь регулировать уровень триглицеридов, тогда как цельнозерновые продукты могут помочь поддерживать кровяное давление.

"Так же, как определенные продукты могут принести пользу здоровью нашего сердца, другие могут поставить его под угрозу", - пишет издание и называет три из них. Видео дня

Картофельные чипсы

Более 284 миллионов человек в США перекусывали картофельными чипсами в 2020 году. Хотя чипсы могут быть очень солеными, кардиолог доктор Элизабет Клодас утверждает, что если бы мы съели примерно 1 унцию (28 граммов) картофельных чипсов ежедневно в течение года, мы бы потребляли примерно ¾ стакана соли, что приводило к увеличению веса на 15 фунтов (6,8 кг).

Обработанное мясо

Многие кардиологи также опасаются обработанного мяса. Сюда входят такие продукты, как салями, хот-доги, бекон и вяленая говядина, хотя некоторые эксперты утверждают, что вяленая говядина может быть одной из самых полезных закусок, которые можно найти в дороге. Консультант-кардиолог доктор Нил Сринивасан не советует салями, которая может быть слишком калорийной и насыщенной трансжирами. Это также включает в себя закуски, в которых может быть салями и другое обработанное мясо, например, в пицце или рулетах с колбасой.

Сладкие напитки

Вы можете найти много сахара, кофеина и пустых калорий в газированных напитках, таких как газированная вода или энергетические напитки. Они могут сделать нас восприимчивыми к таким заболеваниям, как диабет и метаболические заболевания, оба из которых связаны с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе содержание сахара и кофеина в этих напитках является мощным ударом, что потенциально может привести к сердцебиению или аритмии.

"Время от времени лакомиться картофельными чипсами не стоит бояться; скорее, мы просто должны быть рассудительными в отношении количества чипсов, которые мы едим, и как часто", - резюмирует СМИ.

Последние новости диетолгии

Эксперты назвали 6 вредных привычек, которые провоцируют старение мозга. Как и наше тело, наш мозг меняется с возрастом. Чем старше мы становимся, тем труднее нам вспоминать информацию, например, название ресторана, в котором мы были, или куда мы положили ключи. Или может потребоваться больше времени, чтобы узнать что-то новое.

Хорошая новость заключается в том, что мы на самом деле имеем большой контроль над сохранением здоровья нашего мозга и предотвращением преждевременного старения - и это начинается с ежедневных привычек.

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