Погода в Киеве завтра прогнозируется не очень жаркая.

Погода в Украине завтра - в среду, 5 мая, в Киевской области и Киеве ожидается опасная.

В Украинском гидрометцентре предупредили, что возможна гроза, объявлен І уровень опасности - желтый. В области спрогнозирован кратковременный дождь. Ночная температура может быть на уровне +13...+18 градусов, а дневная - от +21 до +26.

Синоптики добавили, что погода в Киеве ожидается не очень жаркая - днем также может быть максимум +26. Ночью прогнозируется от +15 до +17.

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Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха поделилась, какая ожидается погода в Украине в июне 2024 года. По словам эксперта, в течение первого месяца лета только в течение нескольких дней может быть очень жарко.

Укргидрометцентр уже дал прогноз на 5 июня для всей территории нашего государства. По сведениям синоптиков, ночью на юго-востоке, а днем - на юге, не спрогнозированы осадки. Максимальная температура на украинской территории завтра ожидается до 35 градусов. Такая жара "светит" жителям пока еще подконтрольного россиянам Крыма.

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