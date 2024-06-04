Зонд во вторник вышел на лунную орбиту после успешного сбора образцов.

С поверхности Луны взлетел китайский зонд "Чанъэ-6", который впервые в истории собрал образцы грунта с обратной стороны Луны.

Как сообщает CNN со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA), зонд вышел на лунную орбиту во вторник после успешного сбора образцов в течение предыдущих двух дней.

По оценкам, обратный путь на Землю займет около трех недель, а посадка ожидается в китайском регионе Внутренняя Монголия примерно 25 июня.

"На фотографии, опубликованной CNSA во вторник, видна просверленная поверхность, по форме напоминающая китайский иероглиф "чжун", или "середина" по-английски - первый иероглиф в китайском слове "Китай", - пишет CNN.

После сбора образцов "Чанъэ-6" поднял китайский флаг, согласно анимации, опубликованной CNSA.

Историческая миссия Китая в освоении Луны

В воскресенье утром "Чанъэ-6" успешно приземлился в бассейне Южный полюс - Эйткен, куда почти никто не пытается попасть. Посадка была связана с рисками, поскольку связь с космическими аппаратами, находящимися на обратной стороне Луны, является крайне сложной. Китай является единственной страной, которая уже осуществила похожую миссию, посадив в этой части Луны свой аппарат Chang'e-4 в 2019 году.

По мнению экспертов, образцы, собранные зондом "Чанъэ-6", могут дать ключ к разгадке происхождения и эволюции Луны, Земли и Солнечной системы, а сама миссия предоставит важные данные и техническую практику для продвижения лунных амбиций Китая.

Китай планирует запустить еще две миссии серии "Чанъэ", приближаясь к цели 2030 года - отправке астронавтов на Луну.

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