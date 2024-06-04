Правительство приняло решение о продлении предоставления отсрочки от мобилизации некоторым гражданам.

Кабинет министров автоматически продлил на три месяца отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, предоставленную военнообязанным решениями Министерства экономики.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале постоянный представитель Кабинета министров Украины в ВРУ Тарас Мельничук. В частности, по его словам правительство внесло изменения в постановление №516 "О продлении сроков действия отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации".

"Предусмотрено продление сроков действия отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики по бронированию военнообязанных на период мобилизации на военное время, которые не закончились на день принятия постановления №516, автоматически на три месяца (вместо одного месяца, как было предусмотрено ранее)", - заявил Мельничук.

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Как сообщал УНИАН, народный депутат Федор Вениславский анонсировал, что Кабмин определит перечень профессий и должностей для бронирования военнообязанных. "Мы на уровне комитета рассматривали алгоритмы бронирования, пытались, во-первых, четко определить перечень профессий и должностей, которые могут быть забронированы. (Во-вторых, - Ред.), избежать коррупционных составляющих, чтобы не лица бронировались, а только специалисты, которые необходимы для критических отраслей промышленности, военно-промышленного комплекса, оборонно-промышленного комплекса. Перечень должностей должен быть в ближайшее время определен Кабинетом министров Украины", - подчеркнул Вениславский.

Он добавил, что по имеющейся информации, "буквально на следующей неделе должно появиться соответствующее постановление, где максимально полно и максимально, на наш взгляд, с учетом идеи справедливости будет определен процесс и категории, критерии бронирования".

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