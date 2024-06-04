Украинцам надо быть готовыми к длительным отключениям электричества уже этой зимой.

Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что следующей зимой в Украине возможны отключения электроэнергии по 10 часов в сутки.

По его словам, поднятие тарифа на электроэнергию не даст возможности все равно в 2024 году быть 24 часа в сутки со светом. Потому что ситуация в энергетике сверхсложная уже сейчас, в начале лета, и зимой она будет еще сложнее.

"Среднестатистический сценарий - это при температуре за минус десять градусов, мы можем быть со светом по 12-14 часов, а по 10 часов в сутки мы можем быть без света", - сказал депутат в эфире Киев24.

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Он также отметил, что надо думать не только о тарифах на свет, но и о том, как приготовиться к тяжелой зиме. Поскольку враг продолжает наносить прицельные удары по энергосистеме Украины.

Состояние украинской энергетики - последние новости

Ранее сообщалось, что во вторник, 4 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток, а его объем будет выше, чем 3 июня. Причинами являются рост потребления из-за жары и снижение объемов импорта.

3 июня стало известно, что Российская Федерация уничтожила более 9 ГВт украинской генерации.

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