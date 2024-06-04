Певица была шокирована его поведением.

Украинская певица Ирина Федишин рассказала о россиянине, который пришел на ее концерт в США.

Артистка отметила, что он неожиданно вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения и начал нагло себя вести. Об этом инциденте Федишин написала в своем Instagram.

"Я русский!", - гордо заявил мужчина, который был на моем концерте в Миннеаполисе и вышел на сцену. Зал был шокирован... Я тоже не ожидала такой поворот событий! После такого гордого заявления, я ответила ему: "Видимо, хотите попросить прощения за свою страну? За то, что она каждую ночь бросает ракеты и убивает украинских детей, целые семьи? За все, что сегодня делает с Украиной?". На что он ответил: "Мне не за что просить прощения, я просто полюбил украиночку", - вспомнила певица циничные заявления мужчины.

Видео дня

Поэтому артистка попросила вывести его с концерта и отметила, что он лишний среди ее зрителей.

"Этот россиянин немного выпил и показал всю свою гнилую суть. Хотя весь концерт сидел и делал вид, что поддерживает Украину. Эта история показала следующее: что среди нас много волков в овечьей шкуре, много м*скальских агентов, которые шпионят в наших общинах, даже в диаспоре. Их цель - делать различные провокации и рассорить украинцев, чтобы наше единство где-то ослаблялось. Поэтому давайте будем разумными, держимся вместе. Сейчас самое важное - это наша победа и все усилия направляем только туда", - подчеркнула Ирина.

Напомним, ранее известная украинская актриса пожаловалась на поведение россиян на отдыхе.

Вас также могут заинтересовать новости: