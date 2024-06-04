По его словам, в Европе всегда происходили территориальные изменения.

Доктор наук, профессор, директор Украинского научного института Гарвардского университета и один из самых авторитетных украинских историков Сергей Плохий заявил, что Украина имеет шансы вернуться к границам 1991 года. По его словам, этот процесс может быть растянут, ведь объединение Германии тоже заняло длительный период.

"Объединение Вьетнама тоже заняло определенный период. С этим режимом я предвижу политические и другие пертурбации в России, это может произойти. Поэтому я считаю, что шансы есть. Но как историк хочу сказать, что во всех странах Европы, которые получили независимость после Второй мировой войны, происходили серьезные территориальные изменения. Посмотреть на Польшу 1921 года и Польшу 1945 года, посмотреть на ту же Чехословакию. Территориальные изменения и движение границ - это норма для Европы, для возникновения нового государства", - объяснил историк в интервью hromadske.

По его словам, движение границ является нормой, однако главным в этом является суверенитет и независимость, а также возможность их удержать.

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"Поляки сегодня как-то хорошо себе справляются без Львова", - привел пример Плохий.

Как Украина может освободить Крым

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж заявил, что только комплексное и одновременное наступление на армию РФ в направлении Крыма создаст предпосылки для освобождения полуострова.

В свою очередь военный эксперт Петр Черник рассказал, что нужно Украине для освобождения Крыма. По его словам, ВСУ будет легче вернуть полуостров, чем Донбасс.

"Надо уподводить Крымский мост. Если это происходит - мы сможем достичь этой стратегической цели. Кроме того, нужно закрыть воздушное пространство над полуостровом и сбивать все, что туда движется: ИЛ-76 или А-164. И топить все крупные десантные корабли. Это вполне возможно с помощью F-16, есть хорошие ракеты с дальностью до 900 км. То есть самолет даже не будет заходить в зону риска сбития противником", - объяснил эксперт.

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