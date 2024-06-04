Сумма перечисленной субсидии будет отражена в выплате за июнь.

В связи с ростом тарифа на электроэнергию размер субсидии пересчитают автоматически. Получателям уже назначенных субсидий для осуществления перерасчета размеров выплат в связи с ростом тарифа обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ПФУ.

Отмечается, что, поскольку рост тарифа на электроэнергию произошел с 1 июня, сумма пересчитанной субсидии будет отражена в выплате за июнь, которую получатели получат в следующем месяце – июле.

В ПФУ пояснили, что постановлением правительства №848 предусмотрено, что перерасчет жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения без обращения граждан осуществляется, в частности, в случае изменения размера цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

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Тариф на свет

Правительство подняло тариф на электричество для населения с 1 июня на 60%, до 4,32 грн/кВт-ч. Соответствующее решение Кабмин принял 31 мая. Для общежитий остается 2,64 грн за кВт и для тех, у кого отопление электрическое в отопительный сезон, то есть шесть месяцев, лимиты 2000 кВт по старой цене, а остальные по новой цене. В неотапливаемый сезон, то есть летом, на равных по условиям с другими.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что рост тарифов на электроэнергию, который анонсировали в правительстве, не заставит население экономить, а приведет лишь к росту долгов за коммунальные услуги.

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