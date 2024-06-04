Это станет своеобразным "мостом" к членству Украины в Альянсе, заверила посол США.

НАТО планирует предложить Украине пакет помощи в сфере безопасности во время ежегодного саммита Алянса, который состоится летом этого года в Вашингтоне. Однако предполагается, что этот пакет не удовлетворит просьбу Украины о членстве в НАТО на фоне вторжения РФ, пишет Defense News.

Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что кроме обнародования пакета в июле, 32 страны заканчивают подготовку ряда двусторонних соглашений в поддержку Украины к саммиту, 13 из которых уже заключены.

"Члены Альянса предложат целый пакет достижений, которые будут служить мостом к их членству в Альянсе. Частью этого пакета будет язык, на котором мы опишем стремление Украины к членству в самой декларации", - подчеркнула она во время круглого стола Группы писателей по вопросам обороны в понедельник. Видео дня

По ее словам, частично это будет означать определение некоторой двусторонней поддержки, которая сейчас предоставляется Украине и передача ее под командование НАТО.

"Частично это будет работа над определением новых ресурсов для наших друзей в Украине и обеспечением того, чтобы мы послали сигнал Москве, что альянс НАТО никуда не денется", - заверила Смит.

В издании напомнили, что во время визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев, который состоялся в апреле, он заявил, что "Украина станет членом НАТО".

"Работа, которую мы сейчас проводим, ставит вас на необратимый путь к членству в НАТО, так что, когда придет время, Украина сможет стать членом НАТО немедленно", - подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, некоторые оборонные компании из блока НАТО заинтересованы в совместном производстве определенных военных средств, таких как беспилотные системы. Также в мае США объявили о предоставлении Украине пакета внешней военной помощи на сумму 2 миллиарда долларов, который в целом направлен на помощь Украине в развитии ее оборонно-промышленной базы.

"Эти средства поступают в основном от европейских, канадских или американских компаний, которые рассматривают возможности совместного производства", - добавила Смит в интервью Defense News.

Украина и НАТО - последние новости

Как писал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский призвал союзников повлиять на США относительно членства Украины в НАТО. По его словам, Соединенные Штаты сомневаются в этом вопросе.

"Великобритания поддерживает нас в НАТО. Соединенные Штаты сомневаются - они боятся какой-то эскалации. (...) Если все действительно нас поддерживают, я думаю, всем будет достаточно сил, ума и влияния, чтобы общаться с Соединенными Штатами, чтобы изменить их мнение, изменить их подход. Важно, чтобы не только Украина поднимала вопрос НАТО", - подчеркнул он.

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время саммита НАТО, который состоится в июле, союзники сделают четкие шаги, чтобы приблизить вступление Украины в Альянс.

"НАТО поможет построить украинские силы будущего, которые могут эффективно отражать агрессию и защищаться при необходимости", - заверил политик.

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