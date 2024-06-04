Саудовская Аравия с конца 1970-х годов приобрела не менее 230 самолетов F-15.

Саудовская Аравия проявляет большой интерес к американским истребителям F-15 с тех пор, как впервые приобрела этот самолет в конце 1970-х годов. Как пишет Forbes, за прошедшие с тех пор десятилетия она приобрела не менее 230 самолетов F-15.

Единственными другими истребителями, которые королевство заказало в этот период, были 72 Eurofighter и 120 Panavia Tornados. В то же время Саудовская Аравия так и не приобрела F-16, являющиеся характерными для региона, в котором эксплуатируются второй, третий и четвертый по величине парки этих самолетов, пишет Forbes.

Когда в 1970-х годах Саудовская Аравия получила свои первые F-15 для замены 44 устаревших британских истребителей Lightning, она твердо заявила, что не примет некачественную или ухудшенную версию самолета.

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При этом, отмечает Forbes, Эр-Рияд твердо верил, что F-15 больше подходит на роль истребителя преимущественно воздушного превосходства, к которой он стремился в то время.

Позже Саудовская Аравия недолго рассматривала возможность приобретения F-16 для замены устаревших F-15. В 1997 году она рассматривала возможность заключения многомиллиардной сделки на 102 самолета F-16, но быстро отказалась от нее после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался против.

В 2010 году саудовцы, привыкшие к F-15, заключили рекордную сделку стоимостью 60 миллиардов долларов на 84 F-15SA.

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"В настоящее время Саудовская Аравия стремится к полномасштабному партнерству в проекте истребителя шестого поколения, надеясь получить такой передовой истребитель к 2040 году. Тем временем, если она не получит разрешения на заказ F-35 в рамках широкого соглашения с Соединенными Штатами, F-15, скорее всего, останется основным истребителем Королевских ВВС Саудовской Аравии еще несколько лет", - пишет Forbes.

Истребители F-16 скоро будут в Украине

Как писал УНИАН, вскоре Украина должна получить первые истребители западного образца, но точные сроки поставки остаются под вопросом. Вероятно, первые F-16 поступят от Дании. Это произойдет "в ближайшие месяцы".

По мнению аналитиков, истребители будут поступать в Украину малыми партиями в течение нескольких лет.

Показательно, что обученные специалисты по обслуживанию F-16 уже начали возвращаться в Украину. Это подтвердили официально в Воздушных силах ВСУ.

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