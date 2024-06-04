Мужчине было 43 года.

Главный режиссер Полтавского театра кукол Нико Лапунов ушел из жизни. Ему было 43 года.

Эту печальную весть сообщили в Facebook друзья мужчины и отметили, что смерть наступила сегодня, 4 июня.

"Нико был очень светлым человеком и настоящим героем. Не могу поверить, что восстановленный спектакль "Большой погреб" 18 мая стал твоим последним выступлением и последним твоим спектаклем. Царство Небесное! Спасибо за все, что ты дал Полтаве и всем нам", - написали приятели покойного Нико.

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Что именно стало причиной смерти - они не отметили. Однако известно, что в конце мая Лапунов попал в больницу, а позже рассказал подписчикам, что ждет анализы спинной жидкости.

Затем он отмечал, что не знает своего окончательного диагноза, однако точно понимал, что он влияет на его речь. В последние недели жизни Нико уже не мог нормально разговаривать, а о своем лечении писал в соцсетях так:

"Кандидоз убрали, теперь убирают воспаление и отек мозга. Капельниц в день больше, чем десять".

Что известно о Нико Лапунове

Родился Нико Лапунов в Симферополе. Образование получил сначала в Днепре, а затем учился режиссуре в Харькове. В 2014 году вынужденно эмигрировал из Крыма, где работал долгое время.

Последние годы жизни мужчина был главным режиссером в Полтавском театре кукол и режиссировал такие спектакли: "Большой погреб", "Леди в лавандовом", "Пугливый кролик", "Северное сияние" и другие работы.

До полномасштабной войны он признавал важность общения на украинском и собственным примером показывал, что никогда не поздно начинать говорить на государственном языке.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова рассказала о горе в семье.

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