Если вы пытаетесь похудеть, очень важно убедиться, что вы делаете правильные упражнения, чтобы получить максимальный результат.

Если вы пытаетесь похудеть, очень важно убедиться, что вы делаете правильные упражнения, чтобы получить максимальный результат за свои усилия. Эйприл Гэтлин, старший мастер-тренер STRIDE Fitness рассказала порталу EatThis, что сжигает больше жира: бег или ходьба под наклоном.

По словам Гэтлин, бег, как правило, сжигает больше всего калорий, так как при этом происходит самодвижение за счет веса собственного тела.

При этом когда человек привыкает к бегу и замечает, что сжигается меньше калорий, он может двигаться в более быстром темпе, что увеличит частоту сердечных сокращений.

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Кроме того, один из эффективных способов сжигать калории во время бега - планировать интервальные тренировки.

"Вы можете увеличить скорость на определенное время, а затем вернуть ее к стабильному, управляемому темпу. Такая "американская горка" сердечного ритма помогает поддерживать высокий уровень сжигания калорий на протяжении всей тренировки", - рассказала Гэтлин.

Кроме того, исследования показывают, что бег, даже если у вас есть время только на 5-10-минутную ежедневную пробежку, весьма полезен для предотвращения смертности от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом, несмотря на то, что бег невероятно полезен для общего самочувствия, ходьба под наклоном - это еще один ценный вид кардио.

"Одно из [удивительных] преимуществ ходьбы под уклоном - высокое сжигание калорий за счет задействования больших групп мышц", - говорит Гэтлин.

Ходьба в гору или под уклоном задействует многие мышцы задней части ног, включая ягодицы, нижнюю часть спины, подколенные сухожилия и икры. Это также помогает избежать травм нижней части спины и слабых подколенных мышц, добавляет она.

Помимо сжигания калорий, которого можно добиться с помощью ходьбы под уклоном, исследования показывают, что ходьба в гору может улучшить диапазон движения суставов лодыжек, коленей и бедер.

При этом тренер подчеркивает важность ношения правильно подобранной обуви и выполнения кросс-тренинга.

"Тело должно быть сильным во всех аспектах. Кросс-тренинг поможет избежать травм при выполнении кардио… Травма на пути к снижению веса может затормозить процесс на несколько месяцев и повлиять на психику", - подчеркивает она.

Ранее фитнес-тренер дал полезные советы, как проходить норму в 10 000 шагов в день легко и просто.

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