30 лет страны Балтии процветали на торговле между РФ и ЕС, а также на туризме. Далекая от них война это все разрушила.

Полномасштабное российское вторжение в Украину разрушило привычный образ жизни жителей приграничных с Россией населенных пунктов в странах Балтии. Они живут в постоянном ожидании, что завтра оккупанты вторгнутся к ним, пишет Politico.

"Говорят, что в наших машинах всегда должен быть бензин, если нам понадобится бежать, и я стараюсь иметь это. Но у меня здесь есть бабушка и дедушка, здесь есть друзья, здесь есть все. Как я могу просто уйти?" - рассказала журналистам жительница эстонского городка Виру, лежащего менее чем в 30 км от российской границы.

Сейчас НАТО усиливает оборону своего восточного фланга, и приграничные городки превратились в военные лагеря. Здесь теперь много солдат стран НАТО, а с полигонов у границы постоянно слышны взрывы военных учений.

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"Вы видите армейские грузовики, вы слышите военные самолеты, и вы чувствуете это давление на вас. Оно тяжелое", - рассказала жительница латвийского городка Алуксне.

Когда возле эстонского Виру появился военный полигон местные жители начали жаловаться, что власти сделали их городок приоритетной целью для россиян. Также люди жаловались, что в городе нет бомбоубежищ и систем противовоздушной обороны.

Однако страх возвращения московской оккупации - это лишь одна часть проблемы, с которой имеют дело рядовые жители стран Балтии. После распада СССР небольшие балтийские городки начали процветать на трансграничной торговле и туризме, поскольку именно через них проходили торговые и туристические маршруты между российским Санкт-Петербургом (и вообще северо-западом РФ) и Европой.

Однако теперь российско-балтийское пограничье из зоны торговли превратилось в зону военно-политической напряженности. В частности, границы балтийских стран целенаправленно атакуют тысячами нелегальных мигрантов из Азии, кабели и трубопроводы в Балтийском море портятся в результате таинственных инцидентов, а коммерческие авиарейсы отменяют из-за сбоя сигналов GPS, вызванного вероятно российскими системами РЭБ.

Работники туристической сферы рассказывают, что потеряли значительное количество клиентов - российских туристов. Строительство новых отелей заморожено, ведь европейским туристам не слишком нравится отдыхать, когда по улицам ездит военный транспорт.

Заместитель мэра Виру сказал корреспонденту Politico, что никогда не испытывал злобы к "рядовым россиянам", которые посещали его уголок Эстонии, чтобы насладиться ее спа-курортами, ресторанами и барами. Но беспрекословная покорность россиян своим лидерам затмила любую привязанность, которую они могли иметь к своим балтийским соседям.

"Если президент Путин скажет им что-то сделать, они просто это сделают", - сказал чиновник.

Страны Балтии готовятся к обороне

Как писал УНИАН, Эстония, Латвия и Литва построят противомобильные оборонительные сооружения на границах с Россией и Беларусью. Министры обороны стран Балтии утвердили концепцию строительства и подписали соответствующее соглашение еще в январе. Целью этих сооружений является предотвращение военного конфликта в регионе.

Основу этой оборонительной линии будут составлять более 1000 бетонных бункеров. Только на российско-эстонской границе планируется построить 600 таких сооружений, стоимость которых оценивается в 60 миллионов евро. Поблизости также будут оборудованы склады с боеприпасами, а также дополнительные фортификации - противотанковые мины, рвы, брунзовая спираль и бетонные пирамиды, известные как "зубы дракона".

Утверждается, что проект планируют реализовать в максимально короткие сроки из-за опасений близкого нападения на страны Балтии.

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