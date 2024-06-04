Женщина до сих пор не может поверить в эту потерю.

Народная артистка Украины Алла Кудлай рассказала, как отреагировала на смерть своей подруги Нины Матвиенко.

Оказалось, что певицы много лет дружили. Более того, для Аллы, Матвиенко стала учителем и давала дельные советы в начале карьеры. Поэтому она до сих пор с благодарностью вспоминает ее почти каждый день.

"Очень она мне помогала и песни давала. Даже художницу свою дала, которая сделала для меня первый костюм с головным убором. Она много дала мне народных песен. Нина такая искренняя была. Я до сих пор пеку пирог по ее рецепту из песочного теста и вспоминаю ее добрым словом", - рассказала Кудлай в интервью Rostyslove Production.

Артистка также вспомнила о последней встрече с Ниной, которая останется в памяти на всю жизнь. Тогда она даже не догадалась, что больше не сможет поговорить и обнять подругу.

"Последняя встреча была на благотворительном концерте. Когда я узнала печальную весть, я очень плакала. Потому что я вот виделась с Ниной, а больше ее нет", - сказала Алла.

К слову, Нина Матвиенко ушла из жизни 8 октября 2023 года. Ей было 75 лет. Причину смерти родные не называют.

Напомним, ранее певица Тоня Матвиенко призналась, как чувствует себя после смерти матери.

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