Платеж рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от среднемесячного совокупного дохода на одного человека.

Субсидия предоставляется лицам из состава домохозяйства, если они платят за коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж, сообщает пресс-служба министерства социальной политики.

Отмечается, что платеж рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от среднемесячного совокупного дохода на одного человека. Также имеют значение имущественное положение домохозяйства и нормы потребления. Ведь за электроэнергию, потребленную сверх установленного норматива, семья будет платить за свой счет.

Оформить жилищную субсидию может:

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одно из лиц, зарегистрированных в жилом помещении;

человек, который арендует жилье на основании договора аренды;

внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении, даже без заключения договора аренды. В таком случае к заявлению прилагаются документы, подтверждающие проживание по адресу домохозяйства (например, справка ВПЛ);

по заявлению опекуна или попечителя, несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки или недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека;

индивидуальный застройщик, если дом не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется. В этом случае к заявлению нужно приложить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства.

Куда обратиться для оформления субсидии

Сейчас действует упрощенный механизм обращения за жилищной субсидией, без сбора справок и траты времени на заполнение декларации. Заявитель может подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию оформит Пенсионный фонд Украины на основании информации, имеющейся в официальных реестрах.

Подать упрощенное обращение для назначения субсидии (или заявление и декларацию, если вы решили подать полный пакет документов) можно:

по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

через портал электронных услуг (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;

через портал "Дія" (введя в поиске "Заявление на субсидию");

в центрах предоставления административных услуг;

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Для заполнения заявления нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП). Получить КЭП можно в любом аккредитованном центре сертификации ключей.

Субсидии в Украине – что известно

Недавно в Минсоцполитики сообщали, что жилищная субсидия для большинства получателей будет назначена автоматически, если у получателя не изменились данные об имущественном состоянии или составе домохозяйств.

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