Продать доллар можно в среднем по курсу 40,45 грн, евро - 43,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 4 июня, снизился на 5 копеек - до 41,05 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,45 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 44,70 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,90 грн за евро.

Курс валют Киев

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 14 копеек и составляет 40,95 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,85 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 10 копеек и составляет 44,65 грн/евро (курс продажи - 44,47 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Аналитик Алексей Козырев спрогнозировал, что курс доллара в Украине на текущей неделе до 7 июня в банках будет находиться в пределах коридора от 40,25 до 41,65 грн/долл. При этом в обменниках финкомпаний - от 40,30 до 41,50 грн/долл.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что имеющиеся депозиты под 15-16% годовых пока не уступают по доходности доллару.

В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что нецелесообразно сейчас покупать валюту, а лучше потратить деньги на крупные приобретения - авто, бытовая техника и прочее.

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