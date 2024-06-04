Увеличение тарифа на электроэнергию для населения было нужно для восстановления поврежденной россиянами государственной генерации.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"Тариф для населения позволяет нам продолжить самую масштабную за время Независимости ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме, добавить к ней дополнительные мощности, а также в определенной степени восстановить государственную генерацию. Повышение тарифа - это вынужденный шаг, единственная причина которого - это значительные потери в энергосистеме после вражеских обстрелов", - сказала она.

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Гринчук напомнила, что из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры после 22 марта 2024 года Украина потеряла около 9 ГВт мощностей. В частности, очень пострадали тепловые электростанции государственной компании "Центрэнерго" и гидроэлектростанции "Укргидроэнерго".

В то же время она добавила, что новый тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн/кВт-ч покрывает исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям.

"Действующий тариф покрывает себестоимость производства 1 кВт-ч двумя государственными энергокомпаниями - "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", а также передачу электроэнергии и ее распределение. Тариф состоит исключительно из себестоимости затрат, без единой копейки какой-либо надбавки. Рыночная же стоимость одного киловатт-часа составляет более 7,5 грн", - пояснила заместитель министра энергетики.

Напомним, из-за российских обстрелов в Украине повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.