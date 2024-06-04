Есть надежды, что украинцы в противостоянии придут к справедливому финалу, поделился мнением советник главы Офиса президента.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и есть серьезные последствия - западный мир уже не вернется к такому толерированию РФ меркельского типа, и это существенно меняет все, что дальше будет происходить.

Даже дискуссии о разрешении бить по территории России, использовании западной военной техники для создания пассивной защиты в небе Украины - это разговоры немыслимого еще вчера уровня, рассказал советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью УНИАН.

"…это говорит о том, что мир кардинально изменился, и он не вернется в довоенное состояние, как и Россия не вернется - Россия всегда будет такая опущенная, никчемная страна, которая будет пытаться продолжать экспансию", - сказал он.

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По словам Подоляка, он имеет большие оптимистичные надежды, что украинцы в этой войне действительно придут к справедливому финалу.

Когда закончится война в Украине - прогноз

Владимир Зеленский говорил, что никто не знает, когда завершится война в Украине против РФ. Защитник Украины Роман Синицын подчеркивал, что украинцев никто не спасет, кроме них самих.

В конце мая американский журнал Foreign Affairs писал, что Киев "все еще может победить" россиян. Ранее бывший российский премьер Михаил Касьянов говорил, что противостояние может завершиться в конце текущего года. По его словам, украинские воины могут совершить прорыв.

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