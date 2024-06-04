Водитель не справился с управлением транспортного средства.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Винницкой области, в котором пострадали 5 подростков и 2 взрослых. Как сообщает Главное управление Нацполиции в Винницкой области, авария произошла 4 июня около 00:40 возле с. Кунка, Гайсинского района.

Отмечается, что следователи начали досудебное расследование. По предварительной информации, 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, который осуществлял нерегулярные пассажирские перевозки, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне находилось 17 детей в возрасте от 7 до 17 лет и 5 взрослых. Группа возвращалась с экскурсии.

За медицинской помощью обратилось 7 пассажиров, из которых 5 подростков в возрасте 16 и 17 лет, из них один госпитализирован. Другим участникам ДТП оказана медицинская помощь, они отпущены домой.

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В полиции отмечают, что водитель был трезв. Транспортное средство помещено на штрафплощадку.

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ДТП в Винницкой области

Как сообщал УНИАН, прошлым летом в Винницкой области в результате страшной аварии, которая произошла вблизи поселка Бродецкое, погибли две семьи с детьми и их близкие.

Как рассказал староста этого села Игорь Ткачук, в один момент погибла целая семья - два брата, их несовершеннолетняя сестра, жены, дети, теща одного из них и кум - крестный отец 2-летнего мальчика, который тоже был в салоне авто. Именно в тот день все они праздновали день рождения малыша.

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