Эксперт: Чешский пакет точно заработал, в мае ВСУ показали рекордные показатели поражений

Петр Черник связывает активизацию россиян на фронте с проведением Саммита мира, потому что Путин хочет показать свои хоть какие-то победы.

За май ВСУ показали рекордные показатели по истреблению врага, заявил военный эксперт Петр Черник, комментируя ситуацию на фронте и поставки западного вооружения Украине .

Так, в эфире телемарафона он говорил о том, как обеспечить противостояние врагу, который активизировал свои действия на фронте в последнее время, в том числе и на Ореховском направлении. Черник отметил, что ВСУ нужно как можно больше артиллерии, кассетных боеприпасов, FPV-дронов.

"И в этой части есть некоторый оптимизм, потому что точно заработал чешский пакет, я уже в этом не сомневаюсь", - подчеркнул Черник.

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"И что самое главное, мы за май месяц показали рекордные показатели по уничтожению личного состава врага - почти 39 тыс., ну, и в части артиллерии, потому что война до сих пор на 95% является войной артиллерии - уничтожено 1160 установок. Если делим на 72 - это штатная артиллерийская бригада, то более 16 бригад - что-то беспрецедентное", - сказал он.

По словам эксперта, противник будет и дальше давить, несмотря на эти все потери, потому что хочет каких-то побед накануне Саммита мира в Швейцарии.

"Почему сейчас очень активная фаза боев? Помним, что в Швейцарии действительно будет историческое событие - это историческое событие без преувеличения, человечество начинает поиск выхода из ситуации, из этой войны. Приглашены более 107 стран различных организаций. И Путин пытается дать сигнал, в первую очередь, глобальному югу, что он что-то может, что может достигать каких-то результатов. Потому что не секрет, что большая мировая ось зла прочерчена. Это Китай, Северная Корея, Сирия, Иран и еще много мировых диктатур. И они будут иметь голос на этом саммите", - пояснил он.

Оценивая вероятность открытия Россией фронта на Сумщине сказал, что "такая беспокоящая операция, как была проведена на Харьковщине, таки может произойти".

"Однако не сомневаюсь, что на эту минуту мы максимально к ней готовы", - отметил Черник.

Он пояснил, что в понимании россиян операция на Харьковщине - это все же успех.

"Харьковский плацдарм остановился в своем развитии, но он все же есть и нам придется их откуда-то выбивать. Для них это определенный успех", - пояснил Черник.

Поэтому подобную операцию они могут организовать и на Сумщине, применив несколько батальонно-тактических групп.

"Но есть нюанс. На начало Харьковской операции мы не имели разрешения применять в первую очередь дальнобойную натовскую артиллерию, а теперь мы его имеем. Условно, когда колонны будут переходить в боевые порядки и разворачиваться на грунте, а по нормативам они это должны делать где-то в 15-20 км от самой границы, то мы уже будем иметь чем их накрывать непосредственно на их территории в большом количестве. И надеюсь, что это будет для противника сдерживающим фактором. Но наш противник имеет очень специфическое мышление...", - сказал Черник.

Западное оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, в мае государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что до конца 2024 года Украина может получить до миллиона снарядов благодаря чешской инициативе. Об этом он заявил во время визита в Чехию, где принимал участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО. Блинкен отметил "жизненно важную" роль Чехии в поддержке Украины .

Перед тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Чехия собрала уже 1,6 миллиарда евро на закупку снарядов для нужд ВСУ. По его словам, Украина ожидает, что первые поставки боеприпасов будут в июне.

Чехия тайно искала по всему миру боеприпасы для Украины и в конце этой зимы стало известно, что смогла найти около миллиона. После этого страны ЕС начали собирать деньги на их закупку.

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