Украина экстрадировала в США солдата, который воевал против России: в чем его обвиняют

Решение об экстрадиции Крейга Лэнга затянулось на несколько лет.

Украина экстрадировала бывшего американского солдата Крейга Лэнга, который добровольцем воевал против России в рядах "Правого сектора". Как пишет "Радио Свобода", в США Лэнга подозревают в убийстве супругов.

Минюст США утверждает, что мужчина "прибегнул к международной преступной деятельности, которая включала двойное убийство во Флориде, попытки выехать за границу для участия в других актах насилия за пределами Соединенных Штатов, а также заговор во избежание обнаружения правоохранительными органами путем торговли оружием, гранатой и наличными, чтобы использовать идентификационные данные другого лица для подачи заявления на получение американского паспорта под вымышленным именем".

Что известно о Крейге Лэнге

Крейг Лэнг - американский военный в отставке, участник миссий армии США в Ираке и Афганистане. В 2015 году он прибыл в Украину и вступил в ряды добровольческого подразделения "Правый сектор. Более года американец провел на фронте, а затем вступил в ряды ВСУ. Лэнг подписал контракт с ВСУ. Несколько месяцев он служил на передовой, участвовал в боях на Светлодарской дуге, а затем уволился.

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Американские правоохранители разыскивают Лэнга по подозрению в убийстве двух человек. По данным следствия, он с сообщником разместил в интернете объявление о продаже нескольких единиц оружия. В апреле 2018 года на его предложение откликнулись пожилые супруги. Во время встречи во Флориде мужчину и его жену застрелили.

По версии следствия, за этим убийством стоят Лэнг и его товарищ. Мотив - завладеть деньгами, которые привезли жертвы. Деньги нужны были подозреваемым для оплаты поездки в Венесуэлу, где они планировали воевать против правительственных войск.

Как заявил журналистам украинский адвокат Ленга, он отвергает обвинения.

Экстрадиция Лэнга

Крейга Лэнга могли экстрадировать еще три года назад. В марте 2021 года Киевский апелляционный суд оставил в силе решение об экстрадиции Крейга в США, но защита пыталась обжаловать решение в ЕСПЧ.

19 апреля 2021 года ЕСПЧ сообщил Правительству Украины, что, согласно правилу 39, заявитель не может быть экстрадирован во время рассмотрения дела в суде. 9 ноября 2023 года Европейский суд по правам человека постановил, что не нашел нарушений норм Европейской конвенции по правам человека в решении экстрадировать подозреваемого из Украины в США. 8 апреля 2024 года решение ЕСПЧ приобрело статус окончательного.

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