Обеих женщин мгновенно задержали, но родные утверждают, что ими руководили мошенники.

Две медсестры написали "ГУР" (Главное управление разведки Минобороны Украины - УНИАН) на памятнике Жукову на Красной площади в Москве.

Как пишет "База", надпись появилась вечером 3 июня. Ее оставили 55-летняя Вера (на фото в медицинском халате), которая работает в частной клинике, и 28-летняя Анастасия. Вера и Анастасия подошли к памятнику около 18 часов, достали баллончик с красной краской и написали "ГУР".

Сразу после этого их задержали. Родственники задержанных заявили, что к этому поступку их вынудили мошенники.

Видео дня

Родные Веры говорят, что сама она "никогда бы не решилась бы на такой поступок". В социальных сетях россиянка поддерживала "сво". Коллеги говорят, что она ушла с работы в 13 часов и вела себя странно.

Родственники не знают, были ли знакомы Вера и Анастасия до вчерашнего дня. Канал пишет, что медсестер "тоже свели мошенники". Сейчас задержанные находятся в суде, возбуждено дело по статье о повреждении памятников воинской славы России.

Другие новости "русского мира"

В России 15-летний мальчик покончил с собой из-за парикмахерской. Подросток сильно поссорился с родителями, которые заставляли его идти в парикмахерскую постричься, чего он не хотел. Парень после ссоры ушел из квартиры на эмоциях, а через 3,5 часа его нашли возле дома мертвым.

В Калининградской области военный грубо избил и изнасиловал девушку. Местные жители его оперативно задержали на месте преступления. Еще до приезда полиции насильника тоже "наклепали".

В Подмосковье дети заживо сожгли 11-летнего мальчика, заперев его в сарае и устроив поджог.

Вас также могут заинтересовать новости: