Среди бензиновых автомобилей в мае наибольшим спросом пользовался KIA Sportage.

В мае авто с традиционными двигателями охватили 2/3 рынка новых легковых автомобилей. Это почти столько же, сколько было и в прошлом году.

По информации УкрАвтопрома, наибольшим спросом у украинцев пользовались авто с бензиновыми двигателями: на них в прошлом месяце пришлось 43,9% продаж новых легковушек. По сравнению с маем 2023 года это на 3 процентных пункта меньше.

Доля дизельных автомобилей практически не изменилась и осталась на уровне 22,8%. Доля гибридов выросла с 18,6% до 20,9%. Сегмент электрических авто также показал рост - с 10,9% до 11,7%. На машины с ГБО пришлось 0,7% продаж новых авто.

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Лидерами по сегментам в мае оказались:

среди бензиновых авто - KIA Sportage;

среди дизельных - RENAULT Duster;

среди гибридных - TOYOTA RAV-4;

среди электрических - VOLKSWAGEN ID.4;

среди автомобилей с ГБО - KIA Cee'd.

Авторынок Украины - что интересного

В прошлом месяце наиболее популярной моделью на украинском рынке новых легковых авто стала TOYOTA RAV-4. Также в тройку лидеров вошли RENAULT Duster и MITSUBISHI L200.

Всего десять самых популярных автомобилей сформировали в прошлом месяце более трети рынка новых легковых автомобилей.

В апреле наибольшим спросом среди новых легковушек пользовался RENAULT Duster. Второе место заняла TOYOTA RAV-4, третье - MAZDA CX5.

Одной из главных апрельских тенденций стал стремительный рост популярности аккумуляторных электромобилей (BEV): в позапрошлом месяце автопарк страны пополнили более 4,2 тысячи таких авто.

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