Главной проблемой остается то, что атаки России непредсказуемы, осуществляются в различных формах и носят асимметричный характер, так что ответные действия чреваты эскалацией конфронтации.

Правительства западных стран пытаются найти способ противостоять российской кампании диверсий, направленной на то, чтобы внести разлад в ряды союзников Украины, сорвать военные поставки Киеву и проверить решимость Запада.

Как пишет Financial Times, этот вопрос стал главным в повестке дня западных союзников Украины после недавних инцидентов. Среди них - поджог связанного с Украиной склада в Великобритании, диверсионный план против американских военных баз в Германии, попытки нарушить работу европейских сетей железнодорожных сигналов и глушение навигационных систем GPS гражданской авиации в Прибалтике.

"Россия пытается дать понять, что она всесильна и может нарушить жизнь наших обществ... посеять страх и найти способы сделать нашу жизнь еще более несчастной", - заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Financial Times. "Это также проверка нашей реакции, потому что, если мы не будем реагировать, эти нападения будут усиливаться".

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Он сказал, что союзники по НАТО "пытаются понять", как реагировать, не прибегая к статье 5 о взаимной обороне военного альянса. "Мы не собираемся пускать ракеты по России из-за довольно мелкого инцидента", - добавил он.

Почему Западу так сложно противостоять этим атакам

По словам одного из западных советников по вопросам обороны, Россия обладает широкими возможностями для ведения гибридной войны. Запад, напротив, настолько отстал, что у него даже "нет словаря того, что означает гибридная война".

Москва "также постоянно наблюдает за нашими реакциями и проверяет, какие из их действий сработают, прежде чем предпринять новые", - добавил советник.

Одна из проблем заключается в том, что инциденты часто кажутся случайными и направленными против целей, не связанных с Украиной - например, пожар в магазине Ikea в Литве в прошлом месяце. Еще одна проблема при выработке адекватного ответа заключается в том, что инциденты часто совершаются через посредников, что затрудняет их прямое приписывание России.

После недавней массовой высылки из Европы сотен российских дипломатов и шпионов многие исполнители теперь привлекаются из преступных группировок. Как сообщает один из офицеров европейской контрразведки, это является признаком того, что Западу удалось ограничить возможности Москвы, хотя это также несет в себе новые риски.

"Существует большая вероятность сопутствующего ущерба и жертв, так как наемники не владеют навыками работы со взрывчаткой", - сказал офицер.

Современный подход к противостоянию этим атакам включает в себя трехэтапный процесс

Первый - признать, что нападения происходят, и пресечь их. Второй этап включает в себя создание национальной устойчивости - укрепление критической инфраструктуры, киберзащиту компьютерных систем и повышение медиаграмотности населения в отношении кампаний по дезинформации.

"Третий шаг - ответные меры - самый сложный, поскольку он требует стратегии сдерживания, предусматривающей надежные ответные меры, но при этом избегающей, по словам одного высокопоставленного западного военного чиновника, "неэтичных или незаконных средств, подобных тем, которые использует Россия", - пишет FT.

Также одна из возможных мер, предложенная министром иностранных дел Чехии Яном Липавским, - ограничение виз российских дипломатов, чтобы они не могли выезжать за пределы страны, в которой аккредитованы. Более агрессивный ответ может включать в себя информационную кампанию внутри России, в ходе которой наглядно демонстрируются издержки войны на Украине.

"По словам западных чиновников, главной проблемой остается то, что атаки России в "серой зоне" непредсказуемы, осуществляются в различных формах и носят асимметричный характер, так что ответные действия чреваты эскалацией конфронтации с Россией", - пишет FT.

Российские диверсии в Европе

Как пишет WSJ, европейские следователи все чаще видят отпечатки пальцев России в недавних актах предполагаемого саботажа на стратегических объектах инфраструктуры, но не могут принять необходимые меры, потому что доказательства предполагаемых атак часто не являются убедительными.

Также издание The Times писало, что в НАТО считают, что РФ может атаковать подводные кабели и трубопроводы неподалеку Ирландии и обеспокоены неспособностью страны способствовать собственной защите.

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