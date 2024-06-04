Правка о бюджетной поддержке для кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов поддержана.

Верховная Рада приняла закон о статусе английского языка в Украине. Об этом в Telegram сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк.

"Рада приняла закон 9432 о применении английского языка в Украине. "ЗА" в целом - 236 (голосов)", - написал он.

Нардеп отмечает, что законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Также закон определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.

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"Была дискуссия по правке №336 (внесена за день до принятия закона), которая предусматривает бюджетную поддержку для кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов. Она была поддержана (226)", - отметил Железняк.

Закон о статусе английского языка в Украине

В ноябре прошлого года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении президентский законопроект "О применении английского языка в Украине" (регистрационный номер 9432). За законопроект проголосовало 278 народных депутатов.

Ранее сообщалось, что законопроектом определены категории претендентов на должности, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, в частности, это государственные служащие категории "А", "Б" и "В", главы госадминистраций, полицейские среднего и высшего состава правоохранительных органов, прокуроры. Согласно законопроекту, в деятельности Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии может использоваться английский язык как язык международного общения.

Также предусмотрено, что каждый, кто получает в учебном заведении полное общее среднее образование, изучает в этом заведении государственный и английский языки. Каждый ученик должен пройти государственную итоговую аттестацию по английскому языку.

Согласно законопроекту, в учреждениях дошкольного образования обеспечивается обязательное изучение английского языка для детей старшего дошкольного возраста.

Учреждения дошкольного образования обеспечивают обязательное использование английского языка в образовательном процессе для детей раннего, младшего дошкольного и среднего дошкольного возраста.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк писал ранее, что норма о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрированием на украинском была исключена из законопроекта решением профильного комитета.

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