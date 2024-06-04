Раньше таких просто отдавали под суд за нарушение границы, а теперь правила изменились.

В Черновицкой области нарушителей границы, задержанных при попытке сбежать из страны, теперь сразу будут отправлять в ТЦК. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев.

Он отметил, что пограничники имеют право вызвать полицию, а полицейские, в свою очередь, осуществят административное задержание и доставят военнообязанного в ближайший ТЦК.

По словам Заруднева, это нововведение предусмотрено постановлением Кабмина. Однако отправлять в ТЦК будут не всех задержанных, а только тех, кого уже разыскивают за нарушение правил воинского учета.

Видео дня

"Раньше на всех нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу, работники составляли протокол об админнарушении и отправляли в суд, который решал, какое наказание выбрать. Сейчас четко прописано, если "по линии ТЦК" человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК", - рассказал представитель пограничной службы.

Уклонисты штурмуют границы: последние новости

Как писал УНИАН, наиболее распространенный способ незаконного пересечения границы среди уклонистов - это плыть через пограничную реку Тиса. Однако далеко не всем удается преодолеть реку, в ней утонули уже десятки людей.

По словам правоохранителей, в основном к переправке уклонистов через границу причастны жители приграничных регионов. Они находят клиентов, которые хотят незаконно пересечь границу. Уклонисты добираются до точки, которую им указывают, а дальше их перевозят местные, которые хорошо ориентируются, знают границу, знают, где нет пограничников и, банально, переводят их по лесу или перевозят через границу.

Вас также могут заинтересовать новости: