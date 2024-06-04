Диетолог назвала преимущества и недостатки употребления этого фрукта.

Уже скоро начнется сезон персиков. Зарегистрированный диетолог Миранда Галати рассказала для USA TODAY, есть ли недостатки в употреблении этого фрукта.

По словам Галати, персики "безусловно способствуют укреплению здоровья". Она упомянула об исследованиях, которые показали, что постоянное употребление персиков может способствовать снижению веса, здоровью сердца, пищеварению, иммунитету и защитить от таких проблем, как болезни сердца, диабет и болезнь Альцгеймера.

"Как и многие другие фрукты, персики полезны для здоровья сердца и контроля веса, поскольку они низкокалорийны, не содержат холестерина и натрия. Они также содержат клетчатку и жидкость, которые улучшают пищеварение и поддерживают здоровье толстой кишки в течение длительного времени. Персики содержат полифенолы, каротиноиды, витамин А и витамин С, которые защищают от болезней и поддерживают иммунитет", - объяснила диетолог. Видео дня

Однако съедание одного персика или другого фрукта не является обязательно лучшим вариантом насыщения. Если добавить такие продукты, как йогурт или орехи, это может сохранить не только ощущение сытости, но и помочь "притупить реакцию на уровень сахара в крови, которую вы можете получить от употребления фруктов".

"Сочетание фруктов с источником белка и/или жира может помочь усвоению питательных веществ и насыщению. Это потому, что фрукты иногда содержат жирорастворимые питательные вещества, такие как витамины A, D, E и K, которые лучше усваиваются, когда их едят с источником жира. Фрукты сами по себе насыщают, поскольку содержат жидкость и клетчатку, но они могут быть еще более сытными в сочетании с белками", - уверяет Галати.

Однако персики могут быть не лучшим выбором для тех, кто страдает синдромом раздраженного кишечника или имеет чувствительный желудок. По словам диетолога, это фрукты, которые имеют высокое содержание FODMAP, то есть определенных углеводов, которые могут вызвать расстройства пищеварения.

Какие еще фрукты полезны для здоровья

Ранее диетологи назвали фрукты, которые сделают ваше сердце здоровым, особенно летом. В частности в этот перечень вошли и персики, ведь они богаты калий, витамин С и клетчатку.

Также диетолог объяснила, действительно ли грейпфрут может снижать кровяное давление. По словам эксперта, грейпфрут содержит много калия, клетчатки и витамин C, которые являются необходимыми питательными веществами, поддерживающими иммунную и сердечно-сосудистую системы человека.

"Если вы регулярно едите грейпфрут, а он богат более широкой и эффективной клетчаткой, это поможет вам чувствовать себя более удовлетворенными, потенциально уменьшая потребление калорий и помогая вам похудеть. Уменьшая даже небольшое количество массы тела, мы видим пользу для артериального давления", - отметила диетолог Палински-Вейд.

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