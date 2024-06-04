За прошедшие сутки армия врага на юге уменьшилась на 121 солдата.

На Приднепровском и Ореховском направлениях подразделения ВСУ поразили 35 единиц вооружения и техники российской армии, среди них - редкая радиолокационная станция "Репейник", стоимость которой около 100 тыс. долларов. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

"За прошедшие сутки, благодаря работе подразделений ВСУ, враг потерял 35 единиц вооружения и военной техники. Среди них - редкая станция РЛС "Репейник", поставки которой начались в российские войска в 2022 году", - говорится в сообщении.

Также поражены реактивная система залпового огня "Град", танк, 10 орудий, три миномета, 10 единиц автобронетехники, два разведывательных БпЛА, станция РЭБ, два мотоцикла и четыре лодки. Уничтожены три полевых пункта боеснабжения и пять наблюдательных пунктов.

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Кроме того, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 121 человека.

По данным военных, на Ореховском направлении оккупанты вчера совершили шесть штурмов, а на левобережье Днепра, в частности, в районе населенного пункта Крынки - пять. Понеся потери, враг отошел на свои исходные позиции.

Что известно о российской РЛС "Репейник"

Переносная радиолокационная станция "Репейник" помогает оккупантам выявлять и сопровождать сверхмалые воздушные цели, в частности дроны, в секторе сканирования 360 градусов, на расстоянии до 15 км, высоте до 5 км и скорости до 200 км/ч. Дальность подавления средством РЭБ составляет 1,5 км.

Кроме беспилотников, станция может обнаруживать транспортные средства и людей.

Данную РЛС россияне начали поставлять в войска в 2022 году. Ее стоимость составляет около 100 тысяч долларов.

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