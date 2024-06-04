Защитник 'Азовстали' Дианов поставил точку в слухах о романе с Поляковой

Он сказал, что чаще общается с супругом Поляковой, а не с ней самой.

Защитник "Азовстали" Михаил Дианов несколько лет назад познакомился с певицей Олей Поляковой. С тех пор они стали близкими друзьями, часто вместе появлялись на публике и тепло друг о друге отзывались. Все это породило немало слухов среди их поклонников.

Долгое время Дианову и Поляковой приписывали роман, от которого сами они всячески отрекались.

Сейчас же Дианов вновь высказался об отношениях с Поляковой. В интервью Дмитрию Гордону он в очередной раз сказал, что они с артисткой просто друзья.

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"Нет, вообще! Там у нее муж. Во-первых, какой роман? Во-вторых, он постоянно дома. Мы с Олей друзья. Мы с ней нормально (общаемся, - УНИАН). Никаких даже намеков ни с ее стороны, ни с моей не было. Друзья", – сказал Дианов.

Он добавил, что бывал дома у Поляковой, однако приходил туда не по приглашению певицы, а по приглашению ее супруга Вадима Буряковского.

Кроме того, Дианов рассказал, что ему приписывали роман не только с Поляковой, но и с Дашей Астафьевой.

"Мне Астафьеву приписывали, потому что я с ней сфотографировался. Мы познакомились с Дашей у Софиевской (церкви, - УНИАН). Она была со своим возлюбленным. Мы посидели, пообщались и сфоткались. Все, "Дианов уже с Астафьевой". А Оля как раз мне сбрасывала эсэмэску: "Сегодня Астафьева, завтра Полякова". И Оля мне пишет: "Смотри, тебя уже женят".

Напомним, ранее Михаил Дианов сообщил о разводе с женой, с которой воспитывает уже взрослую дочь.

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