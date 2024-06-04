Несколько Россий, вооруженных ядерным оружием - это кошмар для многих людей во всем мире, отметил посол.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры хотели бы, чтобы Украина победила в войне, но не путем проигрыша России. Посол Латвии в Украине Илгварс Клява объяснил, откуда берутся эти опасения Запада.

В интервью РБК-Украина он отметил, что прежде всего, речь идет об опасениях относительно стратегической стабильности в отношении ядерного оружия.

"Вопрос в том, до какой степени произойдет упадок России, когда россияне проиграют войну. И что будет с российским ядерным арсеналом... Я имею в виду, что если будет несколько Россий, вооруженных ядерным оружием, это может показаться кошмаром для многих людей во всем мире: каких соглашений они обязаны придерживаться, есть ли какие-то соглашения, которым они будут следовать в плане ядерного оружия, или они просто будут стрелять им по своей воле в кого-то", - отметил Клява.

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Кроме того, отметил он, существует еще и геополитический аспект.

"Все медиапространство Украины наполнено этим: как это работает, кто что выиграет, кто что теряет и какая новая ситуация. Мы, конечно, в процессе. Главное, Украину ни в чем нельзя обвинять. Украина не начинала эту войну. Россияне начали, Путин начал эту войну. Поэтому вся вина за то, что бы ни случилось, я имею в виду, при каких условиях Россия проиграет войну и что произойдет впоследствии - виноват Путин, а не Украина. Это очевидная отправная точка. Россияне начали эту войну, поэтому им придется заплатить за это и за последствия этой войны", - отметил посол.

Также он добавил, что позиция Латвии относительно возможности наносить удары по российским агрессорам западным оружием четкая: это законная цель Украины.

"Мы считаем, что, об этом ясно сказал наш министр. Есть национальные интересы США и других стран-поставщиков основных систем вооружения, они имеют свои национальные соображения. Что касается нас, мы полностью все понимаем. Я имею в виду, что законные военные цели являются законными военными целями... Если страна Россия находится в состоянии войны со страной Украина, то если это законная военная цель, она может быть поражена". - отметил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее аналитики сообщили, что украинские военные уже начали бить по россиянам американским оружием на территории РФ.

"Это было первое применение украинскими Вооруженными Силами предоставленного США оружия по территории России в течение ночи. Результаты этой атаки пока неизвестны, однако, похоже, по меньшей мере 8 ракет было запущено из Харьковской области", - заявил независимый аналитик OSINTdefender.

Полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант заявил, что оккупанты могут осуществить неожиданную атаку, которая застанет ВСУ врасплох.

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