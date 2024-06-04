Билеты нужно искать в приложении по месту назначения "Дорогуск".

Государственная "Укрзализныця" запустила продажи билетов на Дорохуск, который временно станет конечной станцией для части привычных поездов в/из Хелма. Причина – ремонты на польской железной дороге, которые стартуют с 23 июня и продлятся до конца лета. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинского перевозчика.

"Поэтому если вы путешествуете в Варшаву или Люблин пересадочными поездами №23 Киев – Хелм, №93/94 Харьков – Хелм и №120 Хелм – Днепр, ищите их в приложении по месту назначения "Дорогуск". Наше приложение будет подсказывать эту опцию при поиске Варшавы и Хелма", – заявили в "Укрзализныце".

В компании также отметили, что в Дорохуске на время ремонтов погранично-таможенный контроль будет происходить в поезде "Укрзализныця". Билеты на пересадочный польский поезд из Дорохуска на Варшаву (через Хелм и Люблин) и в обратном направлении уже также доступны на сайте польского перевозчика.

Видео дня

Новости "Украинской железной дороги"

Ранее УНИАН писал, что с 23 июня по 31 августа поезда №23 Киев – Хелм, №93/94 Харьков – Хелм и №120 Хелм – Днепр будут ездить до/с пограничной станции Дорогуск. Такие изменения связаны с проведением ремонтных работ на станции Хелм в Польше.

"Укрзализныця" также с 9 июня ускорит поезд из Киева в Варшаву. Время путешествия сократится на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорогуск в Польше.

Вас также могут заинтересовать новости: