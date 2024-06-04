Отмечается, что для проведения операций требуется подтверждение, что товар идет не в Россию.

Китайские банки создают все больше проблем российским импортерам. Теперь, чтобы принять товар через третьи страны, необходимо подтверждение, что он не пойдет в Россию.

The Mosсow Times пишет, что новые правила нарушают популярную схему проведения платежей за поставки в Россию через "дружественные" страны.

Отмечается, что сразу в нескольких китайских банках при проверке переводов стали требовать подтверждение того, что товар, закупаемый по документам бизнесменами из "дружественных" стран - Сербии, Беларуси, Киргизии и Казахстана, будет доставлен именно в эти страны.

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При этом среди отправителей таких требованйи Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, популярный у внешнеторговых компаний Zhejiang Chouzhou, небольшие региональные сельскохозяйственные банки, а также созданный для работы с Ираном Kunlun Bank.

РФ получает западные технологии - последние новости

Как писало издание Bloomberg, несмотря на многочисленные санкции, Россия имеет возможность получать оружейные технологии из Европы.

Так, почти четверть так называемых товаров высокого приоритета стоимостью 450 миллионов евро, поступивших в Россию из ЕС за первые девять месяцев 2023 года, было отправлено непосредственно из Европы. Остальное Москва импортировала через третьи страны - Турцию, ОАЄ, Сербию и Китай, а также Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армению.

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