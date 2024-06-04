В частности, мир должен быть таким, чтобы Россия не могла Украину оккупировать, но это не означает членство в НАТО.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ответил, как видит мир для Украины в будущем.

Об этом Байден сказал в интервью для издания Time. В частности, у главы Белого дома спросили, какой должна быть конечная цель в Украине и каким должен быть мир.

"Мир будет выглядеть как гарантирование, что Россия никогда не оккупирует Украину", - подчеркнул Байден. Видео дня

При этом, слово "никогда" президент США повторил четыре раза.

"И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО. Это значит, что у нас с ними отношения как с другими странами, где мы поставляем оружие для того, чтобы они могли оборонять себя в будущем", - добавил Байден.

В то же время, как напомнил лидер США, он ранее говорил о том, что не готов поддержать НАТО-зацию Украины.

Вместе с тем, по его словам, если страны Запада позволят Украине упасть, то за ней упадут другие страны по соседству с Россией.

Также у него спросили, существует ли угроза того, что НАТО находится на скользком пути к войне с Россией.

"Нет, мы на скользком пути к войне, если мы ничего не сделаем в отношении Украины", - сказал Байден.

Позиция Байдена в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, Байден заявил, что его страна будет твердо поддерживать Украину в ее борьбе против Путина, которого он назвал "жестоким тираном". При этом он подчеркнул, что американские военные не будут воевать в Украине .

В декабре 2023 года Байден заявил, что надо обеспечить победу Украины в войне с Россией, чтобы приблизиться к обретению членства в Организации Североатлантического договора. Также надо, чтобы все союзники согласились с присоединением Украины к НАТО.

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