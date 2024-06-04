Во вторник, 4 июня, в Киеве ввели экстренные отключения света. Причина – превышение лимитов. Об этом в Facebook сообщил гендиректор компании-поставщика Yasno Сергей Коваленко.
"Киев вышел за лимиты, "Укрэнерго" дало команду на экстренные отключения. Графики не работают", – говорится в сообщении.
Обновлено в 15:40
В ДТЭК сообщили, что по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения в Киевской и Донецкой областях. Трудная ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается.
В то же время утром 4 июня в "Укрэнерго" сообщали, что сегодня дефицит в энергосистеме несколько больше, чем вчера. Причины – рост уровня потребления из-за использования кондиционеров, облачность, которая препятствует работе солнечных электростанций, а также уменьшение объема импорта электроэнергии из стран Европы.
Лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. При превышении лимитов потребления облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей, заявляли в компании.
Проблемы украинской энергосистемы
Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что следующей зимой в Украине возможны отключения электроэнергии по 10 часов в сутки.
Ранее УНИАН писал, что Российская Федерация продолжает уничтожать энергосистему Украины. С учетом последних ракетных атак оккупанты уничтожили более 9 ГВт украинской генерации.