НЭК "Укрэнерго" дала команду на экстренные отключения.

Во вторник, 4 июня, в Киеве ввели экстренные отключения света. Причина – превышение лимитов. Об этом в Facebook сообщил гендиректор компании-поставщика Yasno Сергей Коваленко.

"Киев вышел за лимиты, "Укрэнерго" дало команду на экстренные отключения. Графики не работают", – говорится в сообщении.

Обновлено в 15:40

В ДТЭК сообщили, что по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения в Киевской и Донецкой областях. Трудная ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается.

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В то же время утром 4 июня в "Укрэнерго" сообщали, что сегодня дефицит в энергосистеме несколько больше, чем вчера. Причины – рост уровня потребления из-за использования кондиционеров, облачность, которая препятствует работе солнечных электростанций, а также уменьшение объема импорта электроэнергии из стран Европы.

Лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. При превышении лимитов потребления облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей, заявляли в компании.

Проблемы украинской энергосистемы

Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что следующей зимой в Украине возможны отключения электроэнергии по 10 часов в сутки.

Ранее УНИАН писал, что Российская Федерация продолжает уничтожать энергосистему Украины. С учетом последних ракетных атак оккупанты уничтожили более 9 ГВт украинской генерации.

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