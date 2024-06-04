Актриса сегодня отмечает свой день рождения.

4 июня американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли отмечает свой день рождения. Сегодня ей исполнилось 49 лет.

УНИАН вспоминает лучшие роли Джоли в кино.

За годы кинокарьеры она стала обладательницей премии "Оскар", трёх премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактёров США".

Дебютировала Джоли в кино в 1982 году, сыграв роль в комедийном фильме "В поисках выхода", однако известность получила после того, как сыграла героиню видеоигр Лару Крофт в фильмах "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" и "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 - Колыбель жизни".

Её наиболее успешными с коммерческой стороны фильмами стали:

"Малефисента"

"Мистер и миссис Смит"

"Особо опасен"

"Солт"

"Турист"

В 2009, 2011 и 2013 годах по версии журнала Forbes Джоли была названа самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.

Напомним, ранее вышел трейлер третьей части фильма "Веном" с Томом Харди.

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