Бундесвер планирует заказать 200 000 дополнительных 155-мм артиллерийских снарядов.

Германия намерена заказать у производителя оружия Rheinmetall на 200 000 артиллерийских снарядов больше, чем планировала. Как сообщает Reuters, это следует из письма Министерства обороны, направленного в бюджетный комитет парламента.

"Армия планирует получить 200 000 дополнительных 155-мм артиллерийских снарядов на сумму около 880 миллионов евро в рамках рамочного соглашения с оборонной компанией. Армия уже заключила сделку стоимостью 1,2 миллиарда евро на несколько сотен тысяч снарядов, взрывателей и зарядов", - пишет Reuters.

Отмечается, что новые снаряды должны пополнить запасы Бундесвера, поскольку Германия также поставляет оружие Украине для помощи в войне.

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Как пишет Reuters, компания Rheinmetall, чья рыночная стоимость после войны на Украине выросла более чем в четыре раза, отмечает резкий рост заказов. Министерство обороны Германии также хочет обеспечить Rheinmetall возможность создания новой производственной линии в немецком городе Унтерлусс.

Планы Rheinmetall в Украине

Немецкий концерн Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода. Отмечается, что будущие предприятия будут производить снаряды, военную технику, порох и оружие ПВО.

Так, немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть в Украине предприятие в сфере противовоздушной обороны. Относительно запланированного совместного предприятия: скорее всего, пройдет еще по крайней мере год или два, прежде чем производство может начаться.

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