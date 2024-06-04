Лубинец о пытках пленных: Таких случаев очень много, маленькая часть становится публичной

Ранее в сети появилось видео, как на Харьковском направлении российские военные издеваются над украинскими военнопленными.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что на Харьковщине российские захватчики совершают военные преступления в отношении украинских военнопленных.

Об этом сообщил омбудсмен Лубинец в эфире информационного марафона. Омбудсмен прокомментировал видео, которое распространяется в социальных сетях, которое свидетельствует об издевательствах над украинскими военнопленными со стороны российских военных.

Он отметил, что в публичное пространство попадает лишь маленькая часть случаев жестокого обращения, пыток и казней, которые совершаются российскими военными в отношении украинских военнопленных. По его словам, в российской армии эти преступления совершаются на системной основе.

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"На самом деле, те случаи, казни, избиения или пытки наших военнопленных, которые становятся публичными - это маленькая часть из тех данных, которые я получаю каждый день. Очень маленькая часть. У нас очень большая проводится работа по идентификации каждого военнослужащего российской армии. Даже в этом случае, уже удалось установить этого автора видео. Это Киприн Алексей, который воюет против Украины с 2014 года", - подчеркнул Лубинец.

По данным Уполномоченного, россиянин Киприн представляет или воюет в составе так называемой группировки "Русич", которая отличается максимально жестоким обращением с украинскими военнопленными.

"Я проинформировал официально международные организации, в первую очередь Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста, чтобы они зафиксировали официально факты жестокого обращения с украинскими военнопленными. Это нарушение Женевских конвенций. Это совершение военного преступления. Это не просто должны быть зафиксированы факты. Это, так же, должны быть открыты уголовные производства. Мы надеемся, что когда-то Международный уголовный суд, в том числе на основании ненадлежащего обращения с украинскими военнопленными, не просто откроет производство, но и выдаст тоже ордера на арест высшее военно-политическое руководство Российской Федерации", - подчеркнул Лубинец.

Также он сказал, что официально обратился к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с тем, чтобы она требовала открытия уголовного производства российскими правоохранителями против российских солдат.

Омбудсмен добавил, что практически все украинские военнопленные, которые возвращаются из плена, рассказывают о нечеловеческих условиях содержания, пытках, непредоставлении воды, пищи, медицинского обеспечения. "Эта система продолжает работать безнаказанно, и на мой взгляд, без всякой эффективной реакции со стороны международного сообщества", - отметил Лубинец.

Он добавил, что в первую очередь критически относится к деятельности Международного комитета Красного Креста. "Именно их работа должна обеспечить соблюдение прав украинских военнопленных. Если они 10 лет говорят, что нас просто россияне не допускают к местам содержания украинских военнопленных, то, на мой взгляд, это подыгрывает Российской Федерации. К сожалению, это такая, знаете, страусиная позиция МККК, помогает РФ избегать ответственности за подобные преступления", - подчеркнул Лубинец.

Военные преступления оккупантов - последние новости

Как сообщал УНИАН, прокуратура открыла производство в связи с жестоким обращением россиян над украинскими военнопленными на Харьковском направлении по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора сообщили, что на видео видно, как российские военные наносят украинским бойцам телесные повреждения, а также имитируют казнь путем выстрела из автоматического оружия возле головы одного из военнопленных. Кроме того, на видеоролике оккупанты применяют к украинским защитникам психологическое давление, заставляя петь гимн СССР.

Аналитики проекта OSINT Пчелы и evocation.info установили личность военного преступника, который издевался над украинскими военнопленными в Харьковской области. К издевательствам над пленными воинами ВСУ причастен российский лейтенант Алексей Киприн с позывным "Барс " - бывший товарищ неонациста Алексея Мильчакова, командира подразделения ДШРГ Русич. У Киприна есть двое малолетних сыновей. Семья живет в городе Красное Село возле Санкт-Петербурга.

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