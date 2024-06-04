Также юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет, для чего им нужно явиться в ТЦК и СП.

Военнообязанным украинцам за рубежом, которые обновили свои учетные данные в "Резерв+" и имеют статус "в розыске", надо вернуться в Украину и лично прийти в ТЦК.

Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, кому из украинцев, которые находятся за границей и обновили данные, все равно нужно вернуться в Украину и прийти в ТЦК.

"В первую очередь тем, кто скачал приложение "Резерв+", но там появился статус "в розыске". И если человек нарушил правила воинского учета. То есть, например снялся с учета в одном месте, в другом не стал, или не стал вообще, выехал, когда еще не было 17 лет, а сейчас пришло время. Там есть целый ряд причин, но предварительно надо связаться с ТЦК и СП", - пояснил спикер.

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По его словам, есть понимание, что небольшой процент украинцев, которые находятся сейчас за рубежом, можно привлечь к мобилизационным процессам, поскольку люди далеко не все планируют возвращаться в Украину. В то же время отметил, что украинцы за рубежом так или иначе остаются нашими гражданами и законодательство на них распространяется.

Что касается юношей, которым исполнилось 17 лет, он напомнил, что они должны стать на воинский учет.

"Такое требование есть, оно касается и тех, кто находится за рубежом. Если эти люди планируют и дальше быть гражданами Украины, связывают свое будущее с нашей страной, то это стоит сделать. Надо стать на учет в ТЦК и СП", - прокомментировал Лазуткин.

По его информации, на сегодня через мобильное приложение "Резерв+" свои данные обновили 1 371 000 украинцев - военнообязанных, призывников и резервистов. Среди людей, проживающих за рубежом, свои данные обновили более 18 тысяч. Если говорить о женщинах, то это около 190 тысяч.

При этом среди всех людей, которые обновили данные через "Резерв+", 164 тысячи - это забронированные, более 153 тысяч - это призывники и более 90 тысяч - лица, имеющие отсрочку.

"Можем наблюдать довольно высокую активность людей, которые приложением "Резерв+" уже воспользовались. Загрузок там еще больше. Возможно, люди ожидают и позже это сделают. Такая общая картина", - отметил Лазуткин.

Мобилизация в Украине - детали

В Украине продолжается период, в течение которого мужчины призывного возраста должны обновить свои военно-учетные данные. Согласно новому закону о мобилизации, это необходимо сделать в течение 60 дней с 18 мая.

Сделать это можно в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете с помощью программы "Резерв+", которую также запустили 18 мая.

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