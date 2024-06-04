Он также рассказал о своих наблюдениях во время войны.

Украинский актер театра и кино Дмитрий Олейник, который известен по ролям в фильмах "Круты 1918", "Дом "Слово" и "Тайный дневник Симона Петлюры", ответил, готов ли пойти воевать.

33-летний мужчина отметил, что возьмет в руки оружие, если его мобилизуют. Он готов стать на защиту страны, ведь таким образом можно спасти будущее Украины.

"Очень много актеров сейчас воюют. Да, я стою на учете, и собственно, когда придет мое время, я готов пойти воевать, защищать. Потому что этот путь, он начался, надо доводить его до конца, ведь дальше будут страдать наши дети, наши внуки. И эта война может быть очень долго, если сейчас мы ее не закончим", - сказал Олейник в интервью журналистке Алине Доротюк.

По словам Дмитрия, украинцы начали забывать о том, что война до сих пор продолжается и за что сейчас воюют все военные.

"Я понимаю, что нужно работать и чтобы экономика тоже работала. Но очень много рефлексий могут вызвать некоторые вещи. Например, я могу рефлексировать на такие вещи, которые для меня болезненны - засилье русского языка на улицах", - добавил актер.

Напомним, ранее стало известно, что украинский режиссер пополнила ряды ВСУ.

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