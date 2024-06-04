По словам военного эксперта, результат таких ударов зависит от количества ракет.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник прокомментировал слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, которая заявила, что истребители F-16, которые страна передает Киеву, можно использовать для нанесения ударов по территории РФ.

По его словам, чтобы бить по военным объектам в России, Украине нужна ракета под F-16 - AGM-158 JASSM с модификацией на 900 километров, а боевая часть до полутонны. Также она является дозвуковой в пределах 1000 километров.

"Мы же понимаем, что F-16 берет на борт 2 такие ракеты. Если 6 самолетов, то имеем 12 ракет. С их помощью уже аэродром в Энгельсе можно превратить в пепел", - заверил Черник в комментарии для 24 канала. Видео дня

Однако он подчеркнул, что Украина должна дождаться самолетов и тогда наконец понять, как оно все работает.

Известно, что после разрешения США бить своим оружием по территории РФ, ВСУ ударили по военной базе в Белгородской области, используя HIMARS, сообщило издание Forbes. Черник отметил, что такой удар мог произойти и с помощью украинского оружия.

"На прошлой неделе мы убедились, что у нас есть такое собственное оружие и довольно неплохое. Ракетный комплекс "Нептун" поразил баржи в Черном море, однако, возможно, был и применен HIMARS. Вопрос только, какой боеприпас. Должен напомнить, что наиболее массовый боеприпас, который есть у нас на вооружении, это М31А1 и М31А2. Он наносит удары на 84 километра", - сказал полковник запаса.

По его словам, необходимо дождаться подтверждения этой информации, чтобы понять, чем именно поразили цель.

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"Хорошо ли, что такие цели поражаются? Однозначно. Ревизуется их система противовоздушной обороны. Сами ракетные комплексы, которые призваны бороться именно с такими ракетами, не могут себя защитить. Особая ценность - это поражение радиолокаторов, потому что строить новые с каждым местом им все труднее и труднее", - объяснил Черник.

F-16 для Украины - последние новости

Ранее военный эксперт Александр Коваленко объяснил, как Украине защитить F-16 и AWACS от вражеских ударов. По его словам, эти самолеты могут работать в паре, чтобы наносить удары по оккупантам.

"Если мы говорим о самолете РЛС, то его защитить есть больше возможностей, чем F-16. Потому что он находится в глубокой тыловой зоне. Я не исключаю, что он вообще будет курсировать в центральной Украине или даже ближе к западной. В зависимости от высоты и объекта, его радиус действия - 300-500 км. У него большая зона безопасности, у F-16, ведь его надо задействовать в передовой зоне. И поэтому есть угроза, что будут задействованы средства ПВО или дальнобойные ракеты РФ", - отметил Коваленко.

Также сообщалось, что в Украину прибыл первый иностранный инструктор, чтобы помочь с использованием F-16.

"Эксплуатируя истребители F-16 в течение почти четырех десятилетий и благодаря непрерывной турецкой агрессии, ВВС [Греции] накопили огромный опыт и знания в оперативном использовании истребителя в миссиях "воздух-воздух", особенно в ближнем воздушном бою", - сообщили греческие журналисты.

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