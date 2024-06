38-летняя Леди Гага беременна первенцем

Артистка засветила округлившийся животик.

Американская певица Леди Гага беременна. Это стало известно после того, как она появилась на свадьбе сестры исполнительницы Натали Джерманотты.

На праздник артистка пришла уже с округлившимся животиком, который просто невозможно не заметить. Тем более, животик артистки идеально подчеркнуло черное облегающее платье.

Интересно, что у 38-летней Леди Гаги еще нет детей. Однако она состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански. Вероятно, именно ему звезда решила подарить ребенка, который станет для нее первенцем.

При этом сама знаменитость пока никак не комментирует свое интересное положение. Она не подтверждает данную информацию и не опровергает ее. Поэтому пока поклонникам остается только догадываться, действительно ли Леди Гага находится в положении.

Чем известна Леди Гага

В 2008 году Леди Гага выпустила дебютный альбом The Fame, который был хорошо принят критиками. Из альбома было выпущено пять синглов, два из которых - "Just Dance" и "Poker Face" - стали международными хитами, а "LoveGame" и "Paparazzi" имели умеренный успех.

В 2009 году был выпущен мини-альбом The Fame Monster, как и его предшественник, разошедшийся большим тиражом. Выпущенные с пластинки синглы "Bad Romance", "Telephone" и "Alejandro" достигли вершин продаж во всём мире.

Второй студийный альбом Born This Way возглавил чарты практически всех стран мира и стал вторым по количеству продаж в 2011 году. В его поддержку было выпущено пять синглов, четыре из которых стали международными хитами ("Born This Way", "Judas" и "The Edge of Glory").

Певица имеет множество наград, среди которых шесть премий "Грэмми", 13 MTV Video Music Awards и 8 MTV Europe Music Awards, а также она занимает четвёртое место в списке 100 величайших женщин в музыке по версии VH1. Time назвал исполнительницу одной из самых влиятельных личностей в мире.

