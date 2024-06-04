Сложность проблемы усугубляется тем, что в Вашингтоне неясно, как именно может выглядеть приемлемый финал в Украине и в Газе.

В течение последних пяти дней президент США Джо Байден публично демонстрировал трудности управления двумя самыми сложными союзниками Америки - президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху - странами, которые президент поклялся защищать, сколько потребуется, пишет издание The New York Times.

"По совпадению обе конфронтации, похоже, находятся в критических поворотных точках, когда становится очевидным, насколько резко расходятся национальные интересы - не говоря уже о политических интересах трех лидеров, явно обеспокоенных удержанием собственной власти", - отмечается в материале.

Сложность проблемы усугубляется тем, что в Вашингтоне неясно, как именно может выглядеть приемлемый финал в Украине и в Газе. Официально Украина все еще говорит о полной победе и вытеснении России с каждого сантиметра территории, занятой ею. Израиль все еще говорит о "полном уничтожении" ХАМАС.

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"Но в Вашингтоне эти призывы звучат все более нереалистично. Россия, похоже, вновь набирает обороты. Призыв к полному поражению ХАМАС звучит как обоснование вечной войны", - пишут журналисты.

Поэтому Джо Байден занялся кризисным менеджментом, пытаясь предотвратить худшее, даже если он не может ответить на вопрос, чем именно закончатся эти конфликты.

"Ни Украина, ни Израиль не являются союзниками по договору", - говорит старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир и давний участник переговоров по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер. Он имеет в виду статус остальных 31 члена НАТО, которые обязаны вставать на защиту друг друга, а также официальные американские пакты с Японией, Южной Кореей, Филиппинами и другими странами.

"И все же мы полностью посвящены тому, как перевести эти войны в следующую фазу, в фазу, где мы уменьшим насилие, даже если мы не можем сформулировать реалистичное видение того, как это прекратить", - говорит Миллер.

Утверждается, что в обоих случаях Джо Байден сделал большую ставку.

В четверг Белый дом при минимуме публичных объяснений сообщил, что Байден сделал, как он выразился, узкое исключение из правила, которое действовало 27 месяцев - что американское оружие никогда не может быть направлено на российскую территорию.

Этот мандат имел смысл, когда время было на стороне Украины, сказал в выходные один из главных советников президента США, но теперь ситуация изменилась.

Владимир Зеленский, который неоднократно спорил с Джо Байденом и его сотрудниками из-за их нежелания предоставить Украине дальнобойную артиллерию, затем танки, затем F-16, начал кампанию общественного давления, чтобы заставить президента США смягчить ограничения.

Помощники Байдена настаивают, что президент не столько изменил себе, сколько создал исключение из правила неэскалации. Но, как намекнул в конце прошлой недели госсекретарь Энтони Блинкен, это исключение может оказаться не последним. Он сказал, что американская стратегия противодействия России будет адаптироваться к изменениям на поле боя.

В частном порядке советники Байдена признают, что американские и украинские приоритеты расходятся. На данный момент Киеву уже нечего терять от эскалации конфликта с Россией, Байден же так не считает. В Белом доме явно опасаются, что президент Владимир Путин развернет на поле боя ядерное оружие, пытаясь убедить мир, что если Киев продолжит посылать на российскую территорию бомбы и ракеты американского производства, он без колебаний применит против Украины самое мощное оружие. Зеленский, в свою очередь, считает ядерные страхи преувеличенными.

Война Израиля и ХАМАС

Израиль рассматривает возможность приостановления войны с ХАМАС на некоторое время, чтобы вернуть заложников. Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху.

"Мы можем приостановить войну на 42 дня для того, чтобы вернуть заложников. Мы не можем остановить войну. Иранцы и все наши враги наблюдают за нами, они хотят увидеть, сдадимся ли мы", - отметил он.

Такое заявление прозвучало после предложения президента США Джо Байдена о прекращении войны в Газе.

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