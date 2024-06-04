Отмечается, что опасения вызывает ситуация в США.

Цены на нефть снизились на 1% в ходе азиатских торгов. Инвесторы опасаются увеличения предложения в конце года на фоне ослабления спроса в США.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent упали на 73 цента, или 0,93%, до 77,63 доллара за баррель по состоянию на 0638 GMT. Brent закрылась ниже 80 долларов впервые с 7 февраля, после падения более чем на 3% в понедельник.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate подешевели на 87 центов, или на 1,17 %, до 73,35 доллара за баррель. В понедельник они также установились вблизи четырехмесячного минимума после падения на 3,6%.4

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"В последнее время цены на нефть столкнулись с двойным шквалом: на историю предложения оказывают влияние рекомендации ОПЕК+ начать сворачивать некоторые сокращения добычи с октября 2024 года, в то время как спрос не получил достаточной поддержки из-за более слабой, чем ожидалось, производственной активности в США", - сказал рыночный стратег IG Йеап Джун Ронг.

В мае производственная активность в США замедлилась второй месяц подряд, а расходы на строительство неожиданно упали в апреле из-за снижения активности в нежилом секторе - оба фактора могут привести к снижению спроса на нефть и топливо.

"Дальнейшая экономическая слабость может привести к снижению цен на нефть, потенциально прокладывая путь к повторному тестированию нижней границы месячного диапазона на уровне 72 долларов", - сказал Йеап.

По мнению некоторых аналитиков, обеспокоенность макроэкономическими факторами, связанными с главным потребителем нефти в мире, вероятно, продолжит стимулировать цены в ближайшей перспективе.

Цены на нефть - решение ОПЕК+

ОПЕК+ договорились продлить большинство своих сокращений добычи нефти до 2025 года, но оставили возможность для добровольных сокращений со стороны восьми членов, которые будут постепенно сворачиваться с октября.

Сокращения включают 2 миллиона баррелей в сутки всеми членами ОПЕК+, первый раунд добровольных сокращений девятью членами на 1,66 миллиона баррелей в сутки и второй раунд добровольных сокращений восемью членами на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

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